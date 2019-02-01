Игрок сборной ЮАР завершил карьеру в 19 лет после автомобильной аварии

Полузащитник южноафриканского "Кайзер Чифс" Уайзмэн Мейива объявил о завершении карьеры в 19 лет. Причиной стала автомобильная авария, в которую игрок попал 3 ноября 2018 года. Он получил множественные переломы, врачи диагностировали ему инвалидность и паралич с шестого грудного позвонка.

Уайзмэн дебютировал во взрослой команде "Кайзер Чифс" в 17 лет в начале сезона-2017/18. Всего он провел за команду 14 матчей и забил 1 гол в чемпионате ЮАР. В июне он провел два победных матча за сборную ЮАР в Кубке COSAFA.