Игрок сборной ЮАР завершил карьеру в 19 лет после автомобильной аварии

Полузащитник южноафриканского "Кайзер Чифс" Уайзмэн Мейива объявил о завершении карьеры в 19 лет. Причиной стала автомобильная авария, в которую игрок попал 3 ноября 2018 года. Он получил множественные переломы, врачи диагностировали ему инвалидность и паралич с шестого грудного позвонка.
Уайзмэн дебютировал во взрослой команде "Кайзер Чифс" в 17 лет в начале сезона-2017/18. Всего он провел за команду 14 матчей и забил 1 гол в чемпионате ЮАР. В июне он провел два победных матча за сборную ЮАР в Кубке COSAFA.
Wiseman Meyiwa has been forced to retire from football due to injuries sustained in a motor vehicle accident last year. Full story: https://t.co/ektYRGBARu #Amakhosi4Life pic.twitter.com/s15K4RzZV7– Kaizer Chiefs (@KaizerChiefs) 31 января 2019 г.
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