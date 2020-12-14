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Игрок сборной ЮАР погиб в автокатасрофе

14:16
Мотжека Мадиша. Фото Twitter
Мотжека Мадиша. Фото Twitter
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Защитник сборной ЮАР Мотжека Мадиша погиб в автокатастрофе, которая случилась 13 декабря, информирует BBC.

Автомобиль футболиста разбился и загорелся на шоссе к востоку от Йоханнесбурга. Мадиша смог выбраться из горящего автомобиля, но скончался от полученных травм. В аварии погиб еще один человек.

25-летний Мадиша играл за «Мамелоди Сандаунз» с 2015 года. За сборную ЮАР защитник сыграл в 13 матчах, забив один гол.

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