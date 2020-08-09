Игрок сборной Эквадора претендует на титул «самая нелепая внешность». Его борода ужасна

Полузащитник клуба высшей мексиканской лиги «Хуарес» Джефферсон Интриаго в новом сезоне заметно сменил имидж. 24-летний хавбек сборной Эквадора отрастил козлиную бородку, которую выкрасил в ярко-розовый цвет.

Интриаго перешел в «Хуарес» летом прошлого года. До этого эквадорец выступал за ведущий клуб Эквадора ЛДУ. В прошедшем сезоне на его счету 27 матчей и 1 гол во всех турнирах. В составе сборной Эквадора Интриаго провел 8 матчей, приняв участие в отборе ЧМ-2018.