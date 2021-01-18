Игрок из Кувейта провел 179-й матч за сборную и приблизился к мировому рекорду

Сборная Кувейта уступила Палестине в товарищеском матче — 0:1. В стартовом составе Кувейта вышел его 36-летний капитан Бадер Аль-Мутва. Для него это 179-й матч за национальную команду.

По данному показателю хавбек вышел на чистое третье место в истории футбола. Больше него отыграли только действующий капитан сборной Омана Ахмед Мубарак (180) и египтянин Ахмед Хассан (184). Рекорд Хассана был установлен в 2012 году и до сих пор остается непобитым. В топ-5 также входят завершивший карьеру Мохамед Аль-Деайя (Саудовская Аравия) и защитник сборной Испании Серхио Рамос (оба — 178 игр).

Рекорд Хассана с большой вероятностью был бы побит еще в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса большая часть матчей сборных в Азии была перенесена, и Мубарак с Аль-Мутва не выходили в футболках своих национальных команд со 2 декабря 2019 года.