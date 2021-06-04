Игрок из Кувейта приблизился к мировому рекорду по матчам за сборную

Сборная Кувейта проиграла Австралии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (0:3). В составе Кувейта во втором тайме на поле появился 36-летний Бадер Аль-Мутва. Для него это был 182-й матч за национальную команду.

По данному показателю хавбек занимает второе место в истории футбола. Больше него отыграли только египтянин Ахмед Хассан (184). Рекорд Хассана был установлен в 2012 году и до сих пор остается непобитым. В топ-5 также входят оманец Ахмед Мубарак, испанец Серхио Рамос (оба — 180 игр) и завершивший карьеру Мохамед Аль-Деайя (Саудовская Аравия) .

Рекорд Хассана с большой вероятностью был бы побит еще в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса большая часть матчей сборных в Азии была перенесена, и Мубарак с Аль-Мутва не выходили в футболках своих национальных команд со 2 декабря 2019 года.