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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Игрок «Гремиу» рассказал, как чуть не съел полотенце в самолете

20:13

Полузащитник «Гремиу» Матеус Энрике рассказал, как впервые полетел на самолете первым классом. По его словам, он едва не съел полотенце.

— Я никогда до этого не летал первым классом. Я был рядом с Себолой, — рассказал Энрике. — В самолете внезапно потемнело. Подошла стюардесса, которая держала что-то на подносе. Она поднимала это щипцами и давала всем пассажирам. Затем она дала это мне. Я взял и почувствовал, что это горячее. Я подумал, что это тапиока (бразильское блюдо).

В этот момент речь Энрике была прервана оглушительным смехом партнеров по команде.

— Я попытался откусить, повернулся поговорить с Себолой и увидел, что он протирает свое лицо, — закончил футболист.

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