«Игрок года ФИФА: Выбор журналиста «СЭ»

ФИФА опубликовала итоги голосования наград лучшим игрокам и тренерам года FIFA The Best. В голосовании приняли участие капитаны и главные тренеры стран-членов ФИФА, болельщики и представители прессы.

В число последних вошел и обозреватель «СЭ» Олег Кошелев. Его выбор выглядит следующим образом:

Игрок года: Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»), Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Кевин де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»).

Тренер года: Ханс Флик (Германия, «Бавария»), Юрген Клопп (Германия, «Ливерпуль»), Марсело Бьелса (Аргентина, «Лидс»).

Вратарь года: Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»), Алиссон (Бразилия, «Ливерпуль»), Ян Облак (Словения, «Атлетико»).

Игроком года стал Роберт Левандовски, тренером года — Юрген Клопп, вратарем года — Мануэль Нойер.