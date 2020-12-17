Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал свою победу в голосовании за лучшего игрока года по версии ФИФА. Поляк обошел в шорт-листе Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

— Выиграть награду в эпоху Месси и Роналду — нечто особенное. Я очень горд и счастлив, — сказал Левандовски в интервью ФИФА. — Для меня и моих одноклубников это особенный день.

В этом году мы выиграле все, что могли. Главное — конечно, Лига чемпионов. Это показало мне, что нужно всегда верить в себя.