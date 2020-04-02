«Филадельфия» объявила в среду вечером, что один из их игроков сдал положительный тест на коронавирус. Это первый случай заражения в MLS.

В заявлении команды говорится, что у игрока были легкие симптомы и сейчас он чувствует себя хорошо, соблюдая соответствующие протоколы изоляции. Представитель команды отметил, что игрок хотел бы сохранить свою личность в тайне.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 926 тысяч человек. Умерших — 46 413, выздоровевших — 193 031. По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется