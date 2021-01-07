Игрок «Алверки» перенес остановку сердца на поле и умер в больнице
19:19
Скончался футболист португальской «Алверки» Алекс Аполинарио, сообщает официальный Twitter клуба. 24-летний бразилец перенес остановку сердца в матче третьей лиги Португалии против «Алмейрим», который состоялся в минувшие выходные.
Врачи примерно пять минут оказывали ему помощь, в том числе с помощью дефибриллятора.
Игрока доставили в больницу, но сегодня стало известно, что он скончался.
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