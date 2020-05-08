ИФАБ разрешил делать пять замен. Но есть нюансы

Сегодня Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) разослал циркулярное письмо всем конфедерациям и национальным ассоциациям, временно разрешив увеличить число замен в профессиональных соревнованиях и разъяснив особенности нововведения.

1. Во всех турнирах, которые планируется завершить в 2020 году, независимо от того, стартовали они или нет, каждой команде можно использовать в одном матче до пяти замен.

Решение о применении такого новшества остается за конфедерацией (например, УЕФА в его соревнованиях) и федерацией (например, РФС — в чемпионате и Кубке). Пять замен можно начать использовать как в бундеслиге, игры которой возобновятся 16 мая, так и в чемпионате Белоруссии, где прошло уже семь туров.

2. Увеличение числа замен до пяти не означает, что эти замены можно проводить пять раз в течение одного матча. Футболистов разрешено менять трижды в ходе игры, а также в перерыве.

То есть, к примеру, можно заменить одного игрока в перерыве, а затем во втором тайме трижды (но не четырежды) поменять еще четверых: 1+2+1, 2+1+1, 1+1+2, но не 1+1+1+1.

3. ИФАБ и ФИФА пока не решили, будет ли действовать это временное правило в турнирах, завершающихся в 2021 году.

4. Обратные замены в турнирах профессиональных клубов по-прежнему запрещены.

5. Решение продолжать использовать видеоарбитров или на время отказаться от их услуг остается за федерацией (например, РФС) или конфедерацией (например, УЕФА). (Александр Бобров)