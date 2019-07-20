"Иди домой, мелкая шлюха". Ибрагимович обозвал тренера соперника

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович, сделавший хет-трик в победном матче против "Лос-Анджелеса" в матче регулярного чемпионата MLS (3:2), жестко атаковал тренера вратарей соперника Зака Абделя.

– Иди домой, мелкая шлюха! Иди домой, – прокричал Ибрагимович Абделю.

Причина конфликта – недовольство со стороны тренера "Лос-Анджелеса" игрой локтем со стороны Ибрагимовича в одном из эпизодов встречи. Теперь в отношении 37-летнего футболиста могут вынести дисциплинарное наказание.

LAFC staff not happy with Zlatan elbow after epic hat trick. #ElTraffico #LAGalaxy #LAFC



“Go Home. You little b*tch. Go home” 🤭🥶🤣 pic.twitter.com/uGOjL5Lnfy – Jason Kaufman (@JKaufman05) July 20, 2019



