11:15 | Футбол — "Пас из-за границы"

"Иди домой, мелкая шлюха". Ибрагимович обозвал тренера соперника

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Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович, сделавший хет-трик в победном матче против "Лос-Анджелеса" в матче регулярного чемпионата MLS (3:2), жестко атаковал тренера вратарей соперника Зака Абделя.

– Иди домой, мелкая шлюха! Иди домой, – прокричал Ибрагимович Абделю.

Причина конфликта – недовольство со стороны тренера "Лос-Анджелеса" игрой локтем со стороны Ибрагимовича в одном из эпизодов встречи. Теперь в отношении 37-летнего футболиста могут вынести дисциплинарное наказание.


 

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