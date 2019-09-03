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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Ибрагимовича попытались спросить об интересе «Боки». Он не дал договорить

3 сентября 2019, 23:54

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович остался недоволен вопросом журналиста о возможном переходе в «Бока Хуниорс». В аргентинских СМИ появилась информация, что «Бока» может подписать Ибрагимовича в качестве замены травмированному Ванчопе Абиле.

Тем не менее, сам Златан не стал даже дослушивать вопрос журналиста. Тот успел спросить: «Мне позвонили из Аргентины из передачи Boca de Seleccion. Теперь-Де Росси...». Ибрагимович резко прервал вопрос и спросил: «Вы хотите сфотографироваться или нет?». Получив отрицательный ответ, швед тут же отошел в сторону.

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