Ибрагимович заявил, что Павон слишком хорош для MLS

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что его одноклубник полузащитник Кристиан Павон слишком хороший игрок для лиги MLS.

Американский клуб арендовал 23-летнего футболиста у «Бока Хуниорс» и за два матча он отдал результативную передачу.

— Он очень хорош, — цитирует ESPN Ибрагимовича. — Он слишком хорош для MLS. Я думаю, что он не задержится здесь надолго. Мы наслаждаемся его игрой, пока он тут играет.