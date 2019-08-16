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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Ибрагимович заявил, что Павон слишком хорош для MLS

16 августа 2019, 08:34
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Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что его одноклубник полузащитник Кристиан Павон слишком хороший игрок для лиги MLS.

Американский клуб арендовал 23-летнего футболиста у «Бока Хуниорс» и за два матча он отдал результативную передачу.

— Он очень хорош, — цитирует ESPN Ибрагимовича. — Он слишком хорош для MLS. Я думаю, что он не задержится здесь надолго. Мы наслаждаемся его игрой, пока он тут играет.

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