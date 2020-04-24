Ибрагимович сыграет за «Хаммарбю»
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович примет участие в товарищеском матче «Хаммарбю», совладельцем которого является. Во время паузы в серии А из-за коронавируса 38-летний швед вернулся в Швецию, где поддерживает физическую форму в местном клубе.
«Хотите увидеть, как я творю магию? Смотрите на меня в действии с «Хаммарбю» в пятницу», — написал Ибрагимович в Twitter.
В пятницу состоятся товарищеские матчи между игроками «Хаммарбю», которые будут транслироваться для болельщиков в интернете.
Want to see me do magic? Watch me in action with @Hammarbyfotboll live and free on https://t.co/YBNbfkMGC9 tomorrow Friday at 10.00 CET. pic.twitter.com/o47GEtVGEU— Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra_official) April 23, 2020