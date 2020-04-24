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Ибрагимович сыграет за «Хаммарбю»

02:27
Златан Ибрагимович на тренировке &quot;Хаммарбю&quot;. Фото Instagram
Златан Ибрагимович на тренировке &quot;Хаммарбю&quot;. Фото Instagram
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович примет участие в товарищеском матче «Хаммарбю», совладельцем которого является. Во время паузы в серии А из-за коронавируса 38-летний швед вернулся в Швецию, где поддерживает физическую форму в местном клубе.

«Хотите увидеть, как я творю магию? Смотрите на меня в действии с «Хаммарбю» в пятницу», — написал Ибрагимович в Twitter.

В пятницу состоятся товарищеские матчи между игроками «Хаммарбю», которые будут транслироваться для болельщиков в интернете.

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