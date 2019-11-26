Ибрагимович стал игроком шведского «Хаммарбю»?

Нападающий Златан Ибрагимович в своем Instagram выложил ролик, на котором его фамилия написана на футболке шведского клуб из Стокгольма «Хаммарбю».

Подписчики удивляются и не могут поверить в то, что 38-летний швед будет играть за него.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович перейдет в «Милан», который готов предложить игроку контракт на 18 месяцев с опцией продления еще на год. Сообщалось, что за 1,5 года швед сможет заработать шесть миллионов евро, если согласится на предложение.

В прошедшем сезоне нападающий играл в MLS за «Лос-Анджелес Гэлакси». В 31-м матче он забил 31 мяч и отдал шесть результативных передач.