Ибрагимович снова дал разрывное интервью. Проехался по «Лос-Анджелесу», стадиону, фанатам и Веле

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дал яркое интервью после поражения в четвертьфинале MLS от ФК «Лос-Анджелес» (3:5). Дубль в составе соперников команды Ибрагимовича оформил Карлос Вела, швед остался недоволен тем, что один из голов он забил с нарушением правил, однако арбитр не посмотрел видеоповтор. Уходя с поля после поражения, Ибрагимович схватился за пах и обернулся в сторону фанатов хозяев, повторив жест Диего Симеоне.

— Сколько фанатов там пришло? 30 тысяч? Они кое-что сказали, — объяснил свой жест Ибрагимович.

— Вас это разозлило?

— Нет-нет-нет. Мне понравилось. Они дали мне адреналин. Это ерунда. Без обид, но играть здесь для меня вроде разминки. Стадион слишком маленький для меня. Я привык играть перед 80 тысячами.

Приходите на матч «Интера», когда вас освистывают 85 тысяч, я посмотрю, как вы будете играть. Для меня это прогулка в парке.

Я сделал ФК «Лос-Анджелес» знаменитым, разве нет? Я даже сделал Карлоса Велу знаменитым. Они должны радоваться. Представьте, если бы меня тут не было.