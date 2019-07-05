12:35 | Футбол — "Пас из-за границы"

Ибрагимович сделал дубль в MLS с неправильной фамилией на футболке

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Производители формы "Лос-Анджелес Гэлакси" допустили ошибку в написании фамилии лидера атак команды Златана Ибрагимовича. 37-летний швед в последнем матче регулярного чемпионата MLS против "Торонто" (2:0) вышел на поле в футболке с фамилией "IRBAHIMOVIC". 

Ошибочное написание фамилии никак не сказалось на игре Ибрагимовича: он забил оба мяча, прервав двухматчевую безголевую серию. 

Златан Ибрагимович защищает цвета "Гэлакси" с 2018 года. В прошлом сезоне он забил 22 мяча, став вторым бомбардиром лиги, в этом с 13 голами также идет на втором месте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от 433 (@433)

 

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