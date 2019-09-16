Ибрагимович раскрыл секрет, как забивать голы. Златан в своем стиле

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в шутку раскрыл «секрет» своей результативности. Форвард сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата MLS против «Спортинг Канзас-Сити» (7:2) и установил рекорд клуба по голам в регулярке (26).

— Забивать голы легко. Нужно просто быть как Златан, и это придет, — сказал Ибрагимович после матча. — Я стараюсь помогать команде лучшим способом — голами. Я забил и продолжил забивать. Это лучший вариант.