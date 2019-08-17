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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Ибрагимович поблагодарил врача, спасшего его карьеру 2 года назад

10:47

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поблагодарил врача Фредди Фу, который спас его карьеру в 2017 году. Шведский форвард получил серьезную травму колена в составе «Манчестер Юнайтед» и был близок к завершению карьеры. Однако Фу успешно провел операцию. В конце года Ибрагимович вернулся на поле, а с 2018 года защищает цвета «Гэлакси», за который забил уже 40 мячей в 47 играх. 15 августа врач посетил матч MLS между «Гэлакси» и «Далласом» (2:0).

«Все говорили, что все кончено, но доктор Фу сказал: «Нет». Спасибо!» — написал Ибрагимович в Twitter, выложив совместное фото с врачом.

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