Ибрагимович ответил, что находится в Зоне 51. Как всегда в своем стиле

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович в послематчевом интервью пресс-службе MLS пошутил по поводу Зоны 51. По его словам, в ней не найти "другого Златана", поскольку это он сам.

- Как думаете, что находится в Зоне 51?

- Очевидно, там нет другого Златана. Потому что он здесь.

- Златана бы пустили в Зону 51?

- У меня есть своя Зона 51.

Зона 51 - секретный военный объект на территории США. В массовой культуре распространен миф, что на ее территории находятся остатки НЛО и проводятся опыты над инопланетянами. Зона 51 недавно обрела новую волну популярности благодаря шуточному паблику, предлагающему совершить массовый штурм объекта с целью найти в нем пришельцев. Группа собрала уже более миллиона подписчиков.