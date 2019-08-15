Ибрагимович оформил 4-й дубль в сезоне. Видео
15 августа 2019, 07:20
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович оформил дубль в матче регулярного чемпионата MLS против «Далласа». На 81-й минуте 37-летний швед реализовал пенальти, сделав счет 2:0. Он в 4-й раз в этом сезоне оформил дубль. Также один раз у него был хет-трик.
Напомним, Ибрагимович на 68-й минуте открыл счет, забив 17-й гол в сезоне.
That's two for Zlatan! #LAvDAL pic.twitter.com/XxLqR2NnoQ— Major League Soccer (@MLS) August 15, 2019