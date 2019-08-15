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Ибрагимович оформил 4-й дубль в сезоне. Видео

15 августа 2019, 07:20

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович оформил дубль в матче регулярного чемпионата MLS против «Далласа». На 81-й минуте 37-летний швед реализовал пенальти, сделав счет 2:0. Он в 4-й раз в этом сезоне оформил дубль. Также один раз у него был хет-трик.

Напомним, Ибрагимович на 68-й минуте открыл счет, забив 17-й гол в сезоне.

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