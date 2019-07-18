Ибрагимович объяснил, почему он лучший игрок MLS. Даже лучше Велы

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович в своем стиле объяснил, почему он считает себя лучшим футболистом MLS. Шведа не смутила даже статистика мексиканского форварда ФК "Лос-Анджелес" Карлоса Велы.

- Вы считаете себя лучшим игроком в MLS. Но есть другой футболист - Карлос Вела из "Лос-Анджелеса". На данный момент у него 19 голов и 12 передач, его команда лидирует в MLS. Вы все еще считаете себя лучшим?

- Он сейчас на пике, а сколько ему лет?

- 29.

- 29, и он играет в MLS. И он на пике формы. Когда мне было 29, где я играл?

- В Европе.

- Есть разница.