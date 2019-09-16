Ибрагимович не реализовал пенальти, но добил мяч в ворота

«Лос-Анджелес Гэлакси» в матче регулярного чемпионата MLS дома играет с «Спортинг Канзас-Сити». После первого тайма счет 1:1. На 32-й минуте отличился нападающий хозяев Златан Ибрагимович. Он не реализовал пенальти, но добил мяч в ворота.

Zlatan Ibrahimovic erra penal pero recupera e iguala las cosas para el #LAGalaxy contra el #SportingKC 1-1. #LAvSKC pic.twitter.com/4RufJhqMFB — Jad El Reda (@jadelreda) September 16, 2019

В 25 матчах на его счету 24 гола. В последних 6 встречах он забил 8 голов.