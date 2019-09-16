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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Ибрагимович не реализовал пенальти, но добил мяч в ворота

06:06
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«Лос-Анджелес Гэлакси» в матче регулярного чемпионата MLS дома играет с «Спортинг Канзас-Сити». После первого тайма счет 1:1. На 32-й минуте отличился нападающий хозяев Златан Ибрагимович. Он не реализовал пенальти, но добил мяч в ворота.

В 25 матчах на его счету 24 гола. В последних 6 встречах он забил 8 голов.

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