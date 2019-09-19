«Хождение по воде». Ибрагимович оценил свою прогулку во время поимки фанатов

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович опубликовал в своем Twitter забавный эпизод из матча MLS с «Колорадо».

Во время игры один из болельщиков прорвался на поле и побежал к Ибрагимовичу. Последний лишь взглянул на фаната и тот, поскользнувшись, упал.

Затем вокруг Златана завязалась суматоха, в которой стюарды бегали уже за двумя болельщиками и сами падали с ног. При этом Ибрагимович продолжал просто невозмутимо идти в центре этой кутерьмы, которая, по всей видимости, его не особо беспокоила.

— Хождение по воде, — подписал Ибрагимович этот эпизод.