«Хождение по воде». Ибрагимович оценил свою прогулку во время поимки фанатов
10:50
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович опубликовал в своем Twitter забавный эпизод из матча MLS с «Колорадо».
Во время игры один из болельщиков прорвался на поле и побежал к Ибрагимовичу. Последний лишь взглянул на фаната и тот, поскользнувшись, упал.
Затем вокруг Златана завязалась суматоха, в которой стюарды бегали уже за двумя болельщиками и сами падали с ног. При этом Ибрагимович продолжал просто невозмутимо идти в центре этой кутерьмы, которая, по всей видимости, его не особо беспокоила.
— Хождение по воде, — подписал Ибрагимович этот эпизод.
Walking on water pic.twitter.com/lPg7JG1qcu— Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra_official) September 19, 2019