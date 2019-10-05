Хосеп Гвардьола: «Не могу объяснить, почему Гальярдо не признали лучшим тренером»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола похвалил своего коллегу из «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо. Его связывают с интересом со стороны «Барселоны».

— Гальярдо в «Ривере» делает удивительные вещи, причем последовательно из года в год, — цитирует TNT Sports Гвардьолу. — Есть вещи, которые я не могу объяснить. Одна из них — то, почему он не был признан лучшим тренером года. Мы должны больше внимания уделять южноамериканскому футболу. Кажется, что футбол существует только в Европе.