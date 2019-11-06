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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Хорватского футболиста удалили с поля после того, как он убил курицу

16:19

Футболиста «НК Еленград» Ивана Газдека в одном из матчей своей команды в полупрофессиональной лиге Хорватии удалили после того, как он пнул курицу, сообщает 24SATA.

После его удара птица умерла, а футболист выбросил ее за пределы поля, после чего увидел перед собой красную карточку. Сам Газдек пояснил, что взмахнул ногой и случайно убил одну, после чего извинился перед владельцем в письме и отправил новую курицу.

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