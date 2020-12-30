Хонда ушел из «Ботафого» и извинился перед болельщиками

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда покинул «Ботафого» после истечения срока контракта. 34-летний японец принес извинения болельщикам клуба за то, что не оправдал их ожидания.

«Я принимаю критику, не оправдываюсь и прошу прощения за то, что разочаровал вас», — написал Хонда в Twitter.

«Ботафого» занимает 19-е место в таблице бразильской серии A после 27 игр. В составе «Ботафого» Хонда выступал с февраля этого года.