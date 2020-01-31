Хонда перешел в «Ботафого». О трансфере объявили c помощью игры с покемонами

Бывший полузащитник ЦСКА и «Милана» Кейсуке Хонда продолжит карьеру в Бразилии. 33-летний японец перешел в «Ботафого», сообщается в официальном Twitter клуба.

Бразильский клуб оригинально объявил о трансфере — с помощью пискельной игры о покемонах с Эшем и Чармандером.

Последним клубом Хонды был голландский «Витесс». Его он пополнил уже по ходу текущего сезона на правах свободного агента, однако после первой части чемпионата покинул Голландии.

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказывал, что Хонда мечтает сыграть за сборную Японии на Олимпийских играх в Токио.