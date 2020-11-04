«Хочу видеть тебя здоровым как можно скорее». Месси поддержал Марадону

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поддержал бывшего игрока и тренера сборной Аргентины Диего Марадону.

Ранее 60-летний аргентинец перенес операцию по удалению гематомы после кровоизлияния в мозг.

«Диего, всех сил мира тебе. Мы с семьей хотим видеть тебя здоровым как можно скорее. Сердечно обнимаю тебя», — написал у себя в Instagram Месси.

Марадона тренировал Месси в период работы в сборной Аргентины с 2008 по 2010 год.