«Хочу вернуться в прошлое и ударить себя молотком по голове». Для Бендтнера стало ударом непопадание на ЧМ-2018
Бывший нападающий сборной Дании Никлас Бендтнер рассказал, что любовь к азартным играм помешала ему добиться больших высот в футболе. 32-летний форвард ранее защищал цвета «Арсенала», «Ювентуса» и ряда других команд, а сейчас играет за любительский датский клуб «Торнбю». По его словам, для него стало непопадание на чемпионат мира в России.
— Однажды я был слишком пьян, чтобы сидеть за столом. Я получал много, но рулетка — другое дело. Красное, черное, красное, черное. Что тут сложного?
Через 90 минут я потерял 400 тысяч фунтов. Денег у меня не было. У меня на банковском счету были деньги, но я бы обанкротился, если бы мне не повезло. Я пошел в туалет и умылся. Затем я нашел кассира и получил еще 50 тысяч.
Когда я не попал на ЧМ-2018, я сидел на унитазе и рыдал. Я слишком полюбил роскошный образ в жизни. Я хочу вернуться в прошлое и ударить себя молотком по голове. Объяснить ему, какой у него есть шанс. Что у него есть что-то особенное, о чем он должен заботиться.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.