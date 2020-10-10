«Хочу вернуться в прошлое и ударить себя молотком по голове». Для Бендтнера стало ударом непопадание на ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной Дании Никлас Бендтнер рассказал, что любовь к азартным играм помешала ему добиться больших высот в футболе. 32-летний форвард ранее защищал цвета «Арсенала», «Ювентуса» и ряда других команд, а сейчас играет за любительский датский клуб «Торнбю». По его словам, для него стало непопадание на чемпионат мира в России.

— Однажды я был слишком пьян, чтобы сидеть за столом. Я получал много, но рулетка — другое дело. Красное, черное, красное, черное. Что тут сложного?

Через 90 минут я потерял 400 тысяч фунтов. Денег у меня не было. У меня на банковском счету были деньги, но я бы обанкротился, если бы мне не повезло. Я пошел в туалет и умылся. Затем я нашел кассира и получил еще 50 тысяч.

Когда я не попал на ЧМ-2018, я сидел на унитазе и рыдал. Я слишком полюбил роскошный образ в жизни. Я хочу вернуться в прошлое и ударить себя молотком по голове. Объяснить ему, какой у него есть шанс. Что у него есть что-то особенное, о чем он должен заботиться.