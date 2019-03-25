Хитрецы года? Читерский гол сборной Канады: видео

Сборная Канады в матче отборочного турнира Лиги наций КОНКАКАФ против Гвианы забила один из самых необычных голов. На 12-й минуте игрок "Кардифф Сити" Джуниор Хойлетт оригинально вбросил мяч из аута, попав в спину Марка Кея, который в этот момент якобы случайно проходил мимо. Мяч отлетел обратно Хойлетту, тот подхватил мяч и, пока соперники не пришли в себя, быстро разыграл комбинацию с Атибой Хатчинсоном и поразил ворота.

Хойлетт открыл счет, а в результате Канада победила 4:1.

Отметим, что аут был брошен по всем правилам: Хойлетт стоял обеими ногами на земле, мяч был выброшен из-за головы и успел коснуться другого игрока, прежде чем Хойлетт принял мяч обратно.