Хиддинк стал главным тренером сборной Кюрасао

Бывший главный сборной России Гус Хиддинк возглавил сборную Кюрасао, сообщает Fox Sports. 73-летний голландский специалист начнет свою работу 1 сентября.

Контракт с Хиддинком рассчитан до чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре. Бывший игрок сборной Голландии Хедвигес Мадуро получил должность советника футбольной ассоциации Кюрасао.

«Возможно, это не очевидное решение, но было трудно от него отказаться, — приводит слова Хиддинка Fox Sports. — Сборная Кюрасао в последнее время сделала большой шаг вперед, и мне хотелось бы помочь футболистам и персоналу сделать еще один шаг на международном уровне».

Последним место работы Хиддинка была олимпийская сборная Китая.

Голландец тренировал сборную России с 2006 по 2010-й год.