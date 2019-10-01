Херардо Мартино: «Однажды MLS станет такой же значимой, как НБА»

Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино вспомнил о своей работе в MLS во главе «Атланты». Специалист руководил командой с конца 2016 по 2019 год. По его мнению, MLS имеет большой потенциал.

— В «Атланте» я чувствовал себя мальчиком, играющим в видеоигры, — цитирует AS Мартино. — Мы строили команду из ничего. К счастью, все сработало.

MLS уже рассматривается как трамплин в Европу. Однажды она станет такой же значимой, как НБА.