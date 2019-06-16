Хенрик Ларссон снова возглавил "Хельсинборг"

Хенрик Ларссон во второй раз в карьере назначен главным тренером "Хельсингборга". С ним заключен контракт на один сезон.

Бывший нападающий сборной Швеции уже возглавлял "Хельсингборг" с 2015 по 2016 год, а в минувшем сезоне ассистировал Александеру Тенгриду в "Энгельхольмсе".

В качестве футболиста Ларссон выступал в "Хельсингборге" с 1992 по 1993 и с 2006 по 2009 год (с перерывом на трехмесячную аренду в "Манчестер Юнайтед").