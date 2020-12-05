Хайнце возглавит клуб MLS
Экс-защитник сборной Аргентины Габриэль Хайнце будет работать в MLS. Как сообщает CBS Sports, «Атланта Юнайтед» на следующей неделе объявит о назначении 42-летнего аргентинца.
В 2014 году Хайнце завершил карьеру игрока, а спустя год занялся тренерской деятельностью. В этом году он покинул «Велес Сарсфилд», с которым работал с 2018-го.
Напомним, в прошлом сезоне «Атланту» тренировал Франк де Бурю. 24 июля его в качестве исполняющего обязанности заменил Стивен Гласс, под руководством которого команда стала 11-й в турнирной таблице.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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