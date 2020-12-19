Хайнце возглавил клуб MLS

Экс-защитник сборной Аргентины Габриэль Хайнце продолжит карьеру в MLS. «Атланта Юнайтед» объявила о назначении 42-летнего аргентинца на пост главного тренера.

В 2014 году Хайнце завершил карьеру игрока, а спустя год занялся тренерской деятельностью. В этом году он покинул «Велес Сарсфилд», с которым работал с 2018-го.

Напомним, в прошлом сезоне «Атланту» тренировал Франк де Бур. 24 июля его в качестве исполняющего обязанности заменил Стивен Гласс, под руководством которого команда стала 11-й в турнирной таблице.