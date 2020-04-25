«Хайберниан» нанесет на футболки слова благодарности медсестринскому персоналу

«Хайберниан» решил нанести слова благодарности медсестринскому персоналу на домашние футболки сезона-2020/21. Фраза «Спасибо, NHS (Система общественного здравоохранения Соединенного Королевства)» будет нанесена на форму.

? «Alone we can do so little. Together we can do so much.»



? Hibernian FC is today delighted to announce that the club will proudly bear the words «Thank You NHS» on the front of our new shirts when next season does get underway. — Hibernian FC (@HibernianFC) April 23, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 24 на 25 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 817 366 человек. Умерших — 196 525, выздоровевших — 778 803.

По данным Роспотребнадзора по состоянию на 24 апреля, в России диагностировано 68 766 случаев заболевания COVID-19. 5589 человек вылечились, 617 пациентов скончались.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется