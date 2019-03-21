Хави считает Месси лучшим игроком в истории

Экс-полузащитник "Барселоны" Хави считает своего бывшего одноклубника Лионеля Месси лучшим игроком в истории.
- Каждый день Лионель Месси лучший. Он невероятный, - цитирует ESPN Хави. - По моему мнению, это лучший игрок в истории. Не только сейчас, но и в истории, потому что то, что он делает - это невероятно. Каждый матч он делает разницу в течение 12 лет. Он невероятный.
Xavi calls Lionel Messi the best player in history 🙌 pic.twitter.com/L8VfKUids9– ESPN FC (@ESPNFC) 21 марта 2019 г.
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