Хави считает Месси лучшим игроком в истории

Экс-полузащитник "Барселоны" Хави считает своего бывшего одноклубника Лионеля Месси лучшим игроком в истории.

- Каждый день Лионель Месси лучший. Он невероятный, - цитирует ESPN Хави. - По моему мнению, это лучший игрок в истории. Не только сейчас, но и в истории, потому что то, что он делает - это невероятно. Каждый матч он делает разницу в течение 12 лет. Он невероятный.