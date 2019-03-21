04:01 | Футбол — "Пас из-за границы"

Хави считает Месси лучшим игроком в истории

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Экс-полузащитник "Барселоны" Хави считает своего бывшего одноклубника Лионеля Месси лучшим игроком в истории. 

- Каждый день Лионель Месси лучший. Он невероятный, - цитирует ESPN Хави. - По моему мнению, это лучший игрок в истории. Не только сейчас, но и в истории, потому что то, что он делает - это невероятно. Каждый матч он делает разницу в течение 12 лет. Он невероятный.

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