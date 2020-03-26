Портал Squawka опубликовал десятку лучших футболистов, которые в XXI веке провели по меньшей мере 100 матчей за сборные. На первом месте расположился хавбек сборной Испании Хави, который отыграл 133 встречи, забил 2 мяча и помог команде выиграть Евро-2008 и 2012 и ЧМ-2010.

В тройку вошли еще два его партнера по команде — Икер Касильяс и Андрес Иньеста, четвертый — также испанец Серхио Рамос.

Примечательно, что в десятку не вошел шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси. Капитан сборной Аргентины не выиграл с ней ни одного трофея на взрослом уровне, ограничившись серебром ЧМ-2014.

Полностью десятка выглядит следующим образом:

1. Хави (Испания, 133 матча, 2 гола)

2. Икер Касильяс (Испания, 167, 94 пропущенных)

3. Андрес Иньеста (Испания, 131, 13)

4. Серхио Рамос (Испания, 170, 21)

5. Филипп Лам (Германия, 113, 5)

6. Фабио Каннавро (Италия, 136, 2)

7. Бастиан Швайнштайгер (Германия, 121, 24)

8. Джанлуиджи Буффон (Италия, 176, 146 пропущенных)

9. Криштиану Роналду (Португалия, 164, 99)

10. Диего Форлан (Уругвай, 112, 36)

Также портал опубликовал две символических сборные:

Команда 1: Икер Касильяс — Серхио Рамос, Жерар Пике (Испания), Фабио Каннаваро, Филипп Лам — Дэвид Бекхэм (Англия), Хави, Бастиан Швайнштайгер, Андрес Иньеста — Мирослав Клозе (Германия), Криштиану Роналду.

Команда 2: Клаудио Браво (Чили) — Коло Туре (Кот-д'Ивуар), Рафа Маркес (Мексика), Лусио (Бразилия) — Ахмед Хассан (Египет), Артуро Видаль (Чили), Яя Туре (Кот-д'Ивуар), Андрес Гуардадо (Мексика) — Лионель Месси (Аргентина), Диего Форлан, Алексис Санчес (Чили).

Ахмед Хассан — мировой рекордсмен по матчам за сборные. На его счету 184 игры за команду Египта.