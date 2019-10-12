Хавбек сборной США забил Кубе на первой минуте. К 13-й он оформил хет-трик
20:05
Полузащитник сборной США Уэстон Маккенни сделал хет-трик в матче Лиги наций КОНКАКАФ против Кубы (7:0).
21-летний хавбек «Шальке» открыл счет уже на 30-й секунде игры. На пятой минуте он сделал дубль, а к 13-й уже оформил хет-трик.
Лига наций КОНКАКАФ разыгрывается впервые в истории. Американцы провели в ней свой первый матч.
Weston McKennie scored an incredible hat-trick for #USMNT last night ?— Goal (@goal) October 12, 2019
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? 13'pic.twitter.com/UhEJAwUxlj