«Хартс» готов приостановить выплаты зарплаты, если игроки откажутся от сокращения в два раза

«Хартс» предупредил игроков, что выплата зарплаты будет приостановлена, если они откажутся от 50-процентного сокращения. Владелец клуба написал письмо игрокам с предупреждением о мерах, которые будут приняты с 31 марта.

Шотландская профессиональная футбольная лига сообщила клубам в пятницу, что они имеют право приостановить действие контрактов игроков с помощью пункта в регламенте.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 590 тысяч человек. Умерших — 26 947, выздоровевших — 132 447. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется