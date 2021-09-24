Хамес Родригес прокомментировал переход в «Эр-Райан»
04:58
Новичок «Эр-Райана» Хамес Родригес назвал переход в катарский клуб новой возможностью жить. За новую команду он будет играть под номером 10.
«Новая возможность жить и наслаждаться. Спасибо, «Эр-Райан», за то, что подарили мне этот опыт», — написал колумбиец в Twitter.
Последним клубом 30-летнего Родригеса был «Эвертон», за который он играл с 2020 года. На его счету 6 голов и 9 результативных передач в 26 матчах.
В сезоне-2021/22 полузащитник не попал в заявку клуба ни на один официальный матч. Ранее он также играл за «Баварию», «Реал», «Монако», «Порту», «Банфилд» и «Энвигадо».
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