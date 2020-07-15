Халк покинет чемпионат Китая

Нападающий Халк сообщил о желании продолжить карьеру за пределами Китая, где он играет за «Шанхай Шанган». В китайский клуб бразилец перешел из «Зенита» летом 2016 года.

— В декабре мой контракт заканчивается, — цитирует Globo Esporte Халка. — У нас уже была встреча с руководством, и я сказал, что не хочу продлевать контракт. Предложения сейчас идут как дождь. Из нескольких стран. Это правда, что в Европе и Бразилии есть отличные клубы. Даже из Китая есть предложения, но здесь я не хочу больше играть.