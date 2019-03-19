Гвардьола, Лобановский и Анчелотти попали в топ-10 лучших тренеров в истории по версии France Football

Издание France Football опубликовало свою версию лучших тренеров в истории футбола. Воглавляет список голландец Ринус Михелс, на втором месте шотландец Алекс Фергюсон, третий - итальянец Ариго Сакки.

Также в первую десятку вошли: Йохан Кройфф, Хосеп Гвардьола, Валерий Лобановский, Эленио Эррера, Карло Анчелотти, Эрнст Хаппель и Билл Шэнкли.

Всего в рейтинге 50 тренеров различных времен. Во второй десятке: Мэтт Басби, Джованни Трапаттони, Жозе Моуринью, Мигель Муньос, Брайан Кло, Марчелло Липпи, Нерио Рокко, Луи ван Гал, Оттмар Хитцфельд и Белла Гуттман.

Также в рейтинге France Football: Фабио Капелло, Зинедин Зидан, Виктор Маслов, Херберт Чапман, Юпп Хайнкес, Боб Пэйсли, Юрген Клопп, Альберт Батте, Гус Хиддинк, Удо Латтек, Диего Симеоне, Арсен Венгер, Висенте Дель Боске, Джок Стейн, Теле Сантана, Вик Букингэм, Хеннес Вейсвеллер, Бобби Робсон, Диттмар Крамер.

Замыкают список: Мирча Луческу, Томислав Ивич, Стефан Ковач, Луис Арагонес, Франк Райкард, Отто Рехагель, Раймонд Готалс, Марсело Бьелса, Антонио Конте и Жан-Клод Садю.