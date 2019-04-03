Гриндель покинет должность в Исполнительном комитете УЕФА

Бывший глава президента Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель также покинет должность Исполнительном комитете УЕФА, информирует Die Welt.

- Он неплохой человек, но у нас нет другого выхода. Мы вынуждены применить к нему жесткие меры, - отметил представитель УЕФА. - Если он ушел из DFB по этическим причинам, то не может продолжить работу в УЕФА.

Напомним, Гриндель покинул пост главы DFB из-за оказываемого на него давления. Он потерял почти всех своих сторонников в ассоциации из-за проблем с финансовыми махинациями. Он получал дополнительные выплаты: от дочерней организации немецкого футбольного союза DFB-Medien и компенсацию за отказ от мандата в бундестаге и от возвращения на канал ZDF, где он раньше работал.

Он не сообщил о дополнительном доходе ни общественности, ни членам президиума. От компенсации он отказался, но лишь в апреле 2017 года. Также Гриндель получал примерно 500000 евро в год за должности в УЕФА и ФИФА. Он стал президентом немецкого футбольного союза 15 апреля 2016 года.