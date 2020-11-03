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Грегори ван дер Вил: «Уже больше года я борюсь с паническими атаками»

08:46
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Бывший защитник «ПСЖ» и сборной Голландии Грегори ван дер Вил рассказал о проблемах со здоровьем.

— Как профессиональный футболист я всегда испытывал давление, старался показать себя с лучшей стороны независимо от того, как я на самом деле себя чувствовал, — написал ван дер Вил на своем официальном сайте. — Я всегда оставлял свои эмоции в стороне, и за годы все это накопилось. Разочарование, гнев, печаль — я откладывал все это в сторону и просто продолжал свою жизнь и карьеру.

Уже больше года я борюсь с паническими атаками и тревогой, которые начались, когда я отдыхал дома в Лос-Анджелесе. В то время я не знал, что со мной происходит, и думал, что у меня сердечный приступ. Мои первые мысли были о том, что что-то не так с организмом. Я прошел много обследований, мы пришли к выводу, что все в норме. После этого решил сосредоточиться на психологическом аспекте, над которым работаю до сих пор.

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