«Говорили, что я физически не готов. Но это чушь». Почему русскому игроку не давали играть в США

Полузащитник «Остин Боулд» Валерий Сарамутин в интервью «СЭ» рассказал о том, почему его отстранили от участия в матчах чемпионата ЮСЛ.

— В августе меня отстранили, но только от матчей. То есть я продолжал ездить на тренировки, участвовал в двусторонках, со мной общались как ни в чем не бывало. Но в заявку на матч я больше ни разу не попал. Штрафов не выписывали — тренер мне объяснял, что я физически не готов играть. Но это чушь: примерно в то же время «Боулд» подписал контракт с футболистом, не игравшим около года, и тот сразу стал попадать в состав. (Гоша Чернов)

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