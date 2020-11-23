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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

«Говорили, что я физически не готов. Но это чушь». Почему русскому игроку не давали играть в США

02:30
Валерий Сарамутин. Фото Twitter
Валерий Сарамутин. Фото Twitter

Полузащитник «Остин Боулд» Валерий Сарамутин в интервью «СЭ» рассказал о том, почему его отстранили от участия в матчах чемпионата ЮСЛ.

— В августе меня отстранили, но только от матчей. То есть я продолжал ездить на тренировки, участвовал в двусторонках, со мной общались как ни в чем не бывало. Но в заявку на матч я больше ни разу не попал. Штрафов не выписывали — тренер мне объяснял, что я физически не готов играть. Но это чушь: примерно в то же время «Боулд» подписал контракт с футболистом, не игравшим около года, и тот сразу стал попадать в состав. (Гоша Чернов)

Полностью интервью Сарамутина

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