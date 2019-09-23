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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

«Горжусь, что являюсь тренером «Ливерпуля». Клопп — после получения награды ФИФА

22:17
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назван лучшим тренером года по версии ФИФА?. 52-летний немецкий специалист поблагодарил владельцев мерсисайдской команды за доверие и поддержку.

— Я должен сказать спасибо моему выдающемуся клубу «Ливерпуль», — сказал Клопп во время получения награды ФИФА. — У того, кто не любит такое отношение, нет сердца.

Отдельное спасибо владельцам. Они подарили мне невероятную команду. Майк Гордон, в частности. И я должен поблагодарить свою команду, потому что как тренер вы так же хороши, как и ваша команда. Я действительно горжусь тем, что являюсь тренером такой невероятной команды.

В голосовании Клопп обошел Хосепа Гвардьолу из «Манчестер Сити» и Маурисио Покеттино из «Тоттенхэма».

В сезоне-2018/19 Клопп выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов.

Награда тренеру года ФИФА вручается с 2016 года. Ранее ее завоевывали Клаудио Раньери, Зинедин Зидан и Дидье Дешам.

Лучший игрок года ФИФА. Live!

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