Гол Зе Луиша принес «Порту» пятую победу подряд в чемпионате Португалии

«Порту» в домашнем матче 6-го тура чемпионата Португалии обыграл «Санта Клару» — 2:0. На 15-й минуте отличился экс-форвард «Спартака» Зе Луиш. Для кабо-вердианского футболиста этот гол стал шестым в национальном чемпионате. В конце первого тайма Сезар отправил мяч в свои ворота.

«Порту» одержал 5-ю победу подряд и с 15 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. «Санта-Клара» (8) — 9-я.

Зе Луиш открыл счет в матче с «Санта-Кларой»